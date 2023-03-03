По поручению главы государства Комитет госконтроля наводит порядок с долгостроями в Минской области. За прошедшие 2 года из 4 500 таких объектов осталось чуть больше 1 700. По мнению КГК, результат мог быть значительно лучше, если бы большую расторопность проявляли местные органы власти и регулятор этого процесса.

Судьбу долгостроев в регионе узнавала Светлана Чернова.

От построенного в 90-х годах детского сада, который стоял на этом месте еще в прошлом году, теперь остались бетонные глыбы. Снесли… спустя столько-то лет. На вопрос: "Чего тянули?", райисполком отвечает, что времена "непростые" были. Вот только после вмешательства Комитета госконтроля работа в городском поселке Бобр Крупского района начала кипеть: и средства нашлись, и желание появилось. Вот готовы похвастаться результатами.

Материальные ресурсы, которые повторно применяемые, мы их складируем. Вы видите, и в дальнейшем они будут применены где-то в нашей сельскохозяйственной организации. Анатолий Гончар, заместитель председателя Крупского райисполкома

Треть объектов сверхнормативного строительства в Крупском районе уже вовлечены в хозяйственный оборот по итогам прошлого года. 39 по-прежнему ожидают решения.

Еще один долгострой - амбулатория, построенная в 90-х годах. У застройщика денег на завершение объекта не хватило. В конце прошлого года отправлен запрос в областной УКС на выделение средств бюджета для сноса этого здания, но пока его судьба остается неопределенной.

Два дома из клееного бруса в агрогородке Гапоновичи "Крупского райагросервиса" постепенно оживают после контроля КГК. Строительство объектов началось в 2014-м, остановилось из-за нехватки средств. Теперь ситуация иная. В этом году дома будут сданы молодым специалистам сельхозпредприятия.

Все заросло бурьяном, все заросшее было. Дома находились в таком полуразрушенном состоянии. Было жалко смотреть. Дома из клееного бруса под металлочерепицей, и они были незакончены. Выбиты где-то стекла в окнах, где-то дверей не хватало, не было ни полов - ничего. После вмешательства комитета нашлись какие-то возможности финансовые, нашлись силы людские, и дома стали достраиваться. Эльвира Комиссарова, председатель Борисовского межрайонного комитета государственного контроля Беларуси

Минская область - лидер по количеству долгостроев

На протяжении последних двух лет Минская область - лидер по числу объектов сверхнормативного строительства.





И в этом направлении ведется активная работа. Так, если в 2021 году долгостроев насчитывалось 1176 единиц, то на 1 января текущего - 416.

Из числа оставшихся объектов сверхнормативного строительства 149 сейчас эксплуатируется без ввода в эксплуатацию, то есть незаконно. Комитетом в четвертом квартале 2022 года были приняты меры по привлечению к административной ответственности ряда должностных лиц. Ответственность предусмотрена до 200 базовых величин. Кроме того, возбуждено 4 уголовных дела. Роман Горецкий, начальник управления Комитета госконтроля Минской области

По всей стране насчитывается около 1 700 долгостроев

В целом положительная динамика по количеству долгостроев и по всей стране. Из 4 500 таких объектов на начало 2021 года сейчас осталось чуть больше 1 700. Около трети из оставшихся объектов фактически эксплуатируются без их ввода в установленном порядке в эксплуатацию. Мешает формальный подход со стороны местных властей к решению вопроса. По отдельным объектам не определены источники финансирования, а стоимость работ не просчитана и взята с потолка.