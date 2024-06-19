Комитет госконтроля открывает горячую линию, о чем можно сообщить на номер 191

Звонить можно по номеру 191 сегодня и завтра с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 . Сообщить на горячую линию можно информацию о нарушениях использования лесного фонда, в прибрежных полосах. Например, о незаконном ограничении доступа к местам отдыха и о порядке приема платежей на таких объектах.