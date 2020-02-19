КГК проверил работу системы ЖКХ в Минске. В 120 домах капремонт завершился только на бумаге

Каждая третья жалоба в госконтроль связана с неэффективной работой коммунальщиков. Проверки столичных ЖКХ выявили значительные нарушения и нестыковки в документах с реальным обстоятельством дел. В 2019 году в Минске сданы отчеты о якобы завершенном капремонте и сдаче в эксплуатацию 120 домов. По факту строительство продолжается, причем с нарушениями и необоснованными задержками сроков, а готовность объектов основана только на первых пусковых комплексах: замена оконных рам, систем водоснабжения или покраска подъездов - в сумме не больше 7 % от сметной стоимости. Данную проблему сегодня рассмотрели на коллегии Комитета госконтроля, где предложили создать единый программный продукт и независимую жилищную инспекцию.



В ведомстве стоит на контроле и вопрос по ликвидации лишнего звена в структуре ЖКХ -ЖРЭО. Сейчас оно выполняет лишь функцию сдачив аренду нежилых помещений.



