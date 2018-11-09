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Комитет Госконтроля проверяет состояния ветхого и аварийного жилья в Минской области

Алла Бондарева, начальник управления Комитета госконтроля Минской области:

"У нас есть поручения Президента о наведении порядка на земле, вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов. Кроме этого, есть поручение о том, чтобы развивались сельские населенные пункты, перспективные деревни. Этот вопрос стоит у нас на контроле в КГК".

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