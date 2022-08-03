Зачастую торги выигрывают абсолютно несостоятельные подрядчики, которые в последующем не могут завершить начатое. Работы, которые они выполняют, не принимаются органами Госстройнадзора из-за ненадлежащего качества. Рассматривается вопрос о выборе подрядных организаций по решению местного распорядительного и исполнительного органа. В первую очередь это будут ответственные крупные строительные компании, которые имеют историю, хорошую материально-техническую базу и которые в состоянии в дальнейшем выполнить работы и потом выполнить гарантийные обязательства по этим работам.

Юрий Фролов, начальник главного управления контроля по г. Минску КГК Беларуси