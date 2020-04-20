Комитет госконтроля сегодня провел горячие линии по всей стране

С марта ведомство мониторит ситуацию с наличием в аптечной сети медикаментов, антисептиков, масок и других товаров, которые вызвали повышенный спрос. Обеспечить доступность индивидуальных средств защиты для населения и медучреждений - поручение Главы государства. Госконтроль регулярно изучает ситуацию на рынке, интересуется мнением потребителей.Почти половина звонков сегодня поступила от минчан.Владимир Королев продолжит.





Горячая линия Госконтроля

Сразу скажу, что ажиотажа на подобные звонки в Госконтроле никто не ожидал. В ведомстве пояснили, что в

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Мониторинг аптечной сети

Дефицит определенных товаров произошел в марте. Тогда мониторинг Госконтроля по всей стране показал, что лишь в 17% аптек можно было купить маски. Чуть лучше обстояла ситуация с антисептиками. Неудивительно, что такая ситуация породила спекуляцию на рынке и вызвала ряд проверок.

Виктор Бурло, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"Аптечную сеть мы мониторим с конца марта. Если в это время у нас было много проблем с масками, средствами дезинфекции, то ситуация к середине апреля выровнялась. На 16 число маски были практически во всех обследованных аптеках"

И вот теперь ведомство решило узнать мнение белорусов о ситуации вокруг товаров в аптеках. Это своего рода дополнительная проверка собственной работы. Почти половина всех звонивших сетовала на завышенную цену масок и антисептиков в конкретных сетях. Например, жительница Витебска пожаловалась, что в городе сложно купить дизинфектор небольших объемов.

Госконтроль: каждое телефонное обращение будет рассмотрено