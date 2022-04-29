Комитет госконтроля установил многочисленные факты завышения стоимости лекарств на 10-20 %

Комитетом госконтроля установлены многочисленные факты завышения стоимости лекарств в ходе мониторинга деятельности компании "Доминантафарм". Здесь занимались оптовыми поставками медпрепаратов, а также продавали их в собственной сети аптек. В марте из-за роста курсов валют стоимость решили пересчитать и в итоге необоснованно завысили цены на 130 позиций (в среднем на 10-20 %). Кроме того, по такой завышенной стоимости поставляли лекарства еще в 10 аптечных сетей республики.