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Комитет госконтроля установил многочисленные факты завышения стоимости лекарств на 10-20 %

Комитетом госконтроля установлены многочисленные факты завышения стоимости лекарств в ходе мониторинга деятельности компании "Доминантафарм". Здесь занимались оптовыми поставками медпрепаратов, а также продавали их в собственной сети аптек. В марте из-за роста курсов валют стоимость решили пересчитать и в итоге необоснованно завысили цены на 130 позиций (в среднем на 10-20 %). Кроме того, по такой завышенной стоимости поставляли лекарства еще в 10 аптечных сетей республики.

По требованию Комитета государственного контроля Министерством здравоохранения приостановлена лицензия на фармацевтическую деятельность данного предприятия. Кроме того, Комитетом госконтроля вынесено требование о пересчете предельно отпускных цен лекарственных средств. Также в настоящее время производится пересчет фактического превышения для привлечения субъекта к административной ответственности.
Наталья Лазук, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси

Как показывают мониторинги госконтроля, конкуренция среди аптек не обеспечивает справедливого уровня цен, на рынке все равно есть место спекуляциям. Когда курс рубля снизился, сети повысили стоимость лекарств. Теперь наша национальная валюта укрепилась, но пересматривать цены торопятся не все.

Комитетом направлены рекомендации в крупные оптовые сети по переоценке лекарственных средств в связи с укреплением белорусского рубля. Цены на лекарственные средства следует откорректировать в сторону уменьшения. Выполнение рекомендаций будет проверено комитетом в ближайшее время.
Юлия Авхукова, начальник Главного управления Комитета госконтроля Беларуси

В Комитете госконтроля предупреждают: жесткие меры будут применяться ко всем, кто решил нажиться на потребителях.

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