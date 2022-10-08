Комитет госконтроля выявил факты завышения цен - возбуждено уголовное дело

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований КГК Беларуси: В продаже были 4 вида колбасных изделий, по которых была необоснованно завышена цена. Разница доходила до 2 рублей по сравнению с ценой, которая была в начале недели. Как было установлено, была не просто переклейка ценников, а была и фактическая реализация по завышенным ценам. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка.