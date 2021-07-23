Зарплата в конвертах на сумму более 11 млн рублей. Комитет госконтроля выявил рекордные скрытые заработки. Сегодня Департамент финансовых расследований рассказал подробности нескольких задержаний. В поле зрения финансовых милиционеров попали руководители минской и брестской компаний. Участвуя в протестной деятельности и незаконных массовых мероприятиях, некоторые фигуранты умудрялись лихо уходить от налогов в стране, против которой они выступали. Как итог - ущерб не только государству, но и своим сотрудникам. Чем может обернуться зарплата в конверте, выяснил Владимир Королев.

Почти 10 млн рублей - именно такую сумму в конверте, по данным Госконтроля, эта типография под Минском выплатила 20 своим сотрудникам.

Чтобы избежать уплаты налогов, руководство придумало нехитрую схему - по документам перевести весь отдел маркетинга в статус индивидуальных предпринимателей. Не меняя особенности работы, официальная зарплата стала 500 рублей, неофициальная - в разы больше.

Ущерб государству от неуплаченных взносов - 2,5 млн рублей

От перемены формы работы на бумаге изменилось налогообложение для работников. Это позволило бухгалтерии не начислять и не уплачивать обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты, а также подоходный налог. По деньгам были все в плюсе, кроме государства, ущерб которому составил 2,5 миллиона рублей

Теперь серой схемой заработка занимаются в Департаменте финансовых расследований. В рамках этого уголовного дела задержаны трое подозреваемых. На их имущество в несколько миллионов рублей наложен арест.













В штате данной компании работают более 200 человек, поэтому финансовая милиция не парализовывала деятельность ООО в связи с тем, что это ответственность их руководителей и должностных лиц, которые разработали данную противоправную схему. В настоящее время, поскольку они предпринимают меры по погашению ущерба, думаю, что они продолжат свою деятельность только в рамках правового поля Дмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР КГК Беларуси

Дмитрий, один из многих строителей, кто получал в своей фирме деньги в конверте. О том, что в будущем серая зарплата занизит ему пенсию, думать не хотелось.

Руководители двух частных предприятий Бреста сейчас под следствием. Чтобы платить государству меньше страховых взносов, строительные компании начисляли работникам минимальную зарплату. Остальные деньги выводили наличными через фиктивные договоры с ИП. По официальным учетам эти суммы не проходили. Кому выплатили и сколько - записывали в черную бухгалтерию. Ее также изъяли во время обыска.

В целях возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на имущество и счета подозреваемых и возглавляемых ими субъектов хозяйствования на сумму свыше 5 миллионов рублей. При этом одним из директоров ущерб добровольно возмещен в полном размере, а второй приступил к корректировке отчетности и погашению ущерба. Как показала проверка финансовой милиции, схема работала больше года. И за это время две частные фирмы недоплатили в бюджет почти 450 тысяч рублей. Александр Солодкий, замначальника УДФР КГК Беларуси по Брестской области