3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Комитет госконтроля выявил рекордные скрытые заработки
Зарплата в конвертах на сумму более 11 млн рублей. Комитет госконтроля выявил рекордные скрытые заработки. Сегодня Департамент финансовых расследований рассказал подробности нескольких задержаний. В поле зрения финансовых милиционеров попали руководители минской и брестской компаний. Участвуя в протестной деятельности и незаконных массовых мероприятиях, некоторые фигуранты умудрялись лихо уходить от налогов в стране, против которой они выступали. Как итог - ущерб не только государству, но и своим сотрудникам. Чем может обернуться зарплата в конверте, выяснил Владимир Королев.
Почти 10 млн рублей - именно такую сумму в конверте, по данным Госконтроля, эта типография под Минском выплатила 20 своим сотрудникам.
Чтобы избежать уплаты налогов, руководство придумало нехитрую схему - по документам перевести весь отдел маркетинга в статус индивидуальных предпринимателей. Не меняя особенности работы, официальная зарплата стала 500 рублей, неофициальная - в разы больше.
Ущерб государству от неуплаченных взносов - 2,5 млн рублей
От перемены формы работы на бумаге изменилось налогообложение для работников. Это позволило бухгалтерии не начислять и не уплачивать обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты, а также подоходный налог. По деньгам были все в плюсе, кроме государства, ущерб которому составил 2,5 миллиона рублей
Теперь серой схемой заработка занимаются в Департаменте финансовых расследований. В рамках этого уголовного дела задержаны трое подозреваемых. На их имущество в несколько миллионов рублей наложен арест.
В штате данной компании работают более 200 человек, поэтому финансовая милиция не парализовывала деятельность ООО в связи с тем, что это ответственность их руководителей и должностных лиц, которые разработали данную противоправную схему. В настоящее время, поскольку они предпринимают меры по погашению ущерба, думаю, что они продолжат свою деятельность только в рамках правового поля
Дмитрий, один из многих строителей, кто получал в своей фирме деньги в конверте. О том, что в будущем серая зарплата занизит ему пенсию, думать не хотелось.
Руководители двух частных предприятий Бреста сейчас под следствием. Чтобы платить государству меньше страховых взносов, строительные компании начисляли работникам минимальную зарплату. Остальные деньги выводили наличными через фиктивные договоры с ИП. По официальным учетам эти суммы не проходили. Кому выплатили и сколько - записывали в черную бухгалтерию. Ее также изъяли во время обыска.
В целях возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на имущество и счета подозреваемых и возглавляемых ими субъектов хозяйствования на сумму свыше 5 миллионов рублей. При этом одним из директоров ущерб добровольно возмещен в полном размере, а второй приступил к корректировке отчетности и погашению ущерба.Как показала проверка финансовой милиции, схема работала больше года. И за это время две частные фирмы недоплатили в бюджет почти 450 тысяч рублей.
Органы финансового расследования продолжают выявлять серые схемы выплаты затрат. В случае крупного ущерба государства должностным лицам по уголовным делам грозит до 10 лет лишения свободы.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов