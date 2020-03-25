Комитет госконтроля выявил ряд нарушений в Поставском лесхозе

Необоснованный ввод насаждений в категорию ценных, занижение качества продукции и банальные приписки объемов выполненных работ. Притом, что на создание, сохранение и уход за лесом из бюджета ежегодно выделяются огромные средства. И подходить не по-хозяйски просто недопустимо.



Марина Романовская продолжит. Этот участок едва ли приглянется любителям лесных пейзажей. Но очень заинтересовал государственных контролеров. По документам, территорию украшают сосны - это хозяйственно-ценная порода дерева. Но даже обыватель заметит: кроме ольхи, здесь практически ничего не растет. Если говорить о естественном возобновлении угодий, то зачастую природа щедра на лиственные. К примеру, осину и ольху. Но такие деревья не ценятся высоко. Поэтому одна из главных обязанностей специалистов отрасли - сохранение и выращивание качественного леса, на который есть спрос. Что пошло не так на этом участке - попытались объяснить специалисты лесхоза.





