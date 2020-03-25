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Комитет госконтроля выявил ряд нарушений в Поставском лесхозе
Необоснованный ввод насаждений в категорию ценных, занижение качества продукции и банальные приписки объемов выполненных работ. Притом, что на создание, сохранение и уход за лесом из бюджета ежегодно выделяются огромные средства. И подходить не по-хозяйски просто недопустимо.
Марина Романовская продолжит. Этот участок едва ли приглянется любителям лесных пейзажей. Но очень заинтересовал государственных контролеров. По документам, территорию украшают сосны - это хозяйственно-ценная порода дерева. Но даже обыватель заметит: кроме ольхи, здесь практически ничего не растет. Если говорить о естественном возобновлении угодий, то зачастую природа щедра на лиственные. К примеру, осину и ольху. Но такие деревья не ценятся высоко. Поэтому одна из главных обязанностей специалистов отрасли - сохранение и выращивание качественного леса, на который есть спрос. Что пошло не так на этом участке - попытались объяснить специалисты лесхоза.
Приписки объемов выполненных работ
Проверка выявила вопиющие факты приписок объема выполненных работ. Участок площадью более одиннадцати гектаров. В 2019-м здесь действительно велась рубка. Но нужное дело, а это видно с высоты птичьего полета, почему-то не завершили. Хотя и зарплаты, и премии лесхоз выплатил за стопроцентный результат. Где-то не успели, где-то не доглядели… Как и в этом, по всей видимости, случае. Насаждение внушительной площадью ввели в категорию ценных по главной породе - ель. Однако, как выяснилось, ценных деревьев здесь раз-два и обчелся. Притом, что перед лесоводами стоит задача добиться порядка на каждом гектаре.
Работа над ошибками требует хозяйского подхода
К слову, за два года, по результатам проверок лесхозов северного региона страны, в бюджет удалось вернуть более 260 тысяч рублей.
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