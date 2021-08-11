Комитет государственного контроля 11 августа проведет горячую линию

Вопросы качества и доступности школьных товаров - главные темы горячей линии. Обратную связь организует Комитет госконтроля с 10:00 до 13:00. У потребителей есть возможность высказать мнения по поводу ассортимента, цен на изделия, а также работы ярмарок и базаров. Выслушают и предпринимателей, которые занимаются производством и реализацией товаров для детей. Можно внести и предложения по улучшению работы в данной сфере. Номер телефона: 8 (017) 328-69-40.