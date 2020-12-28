Комитет государственной безопасности присоединился к благотворительному марафону

Много добрых дел не бывает. Сегодня к благотворительному марафону присоединился и Комитет государственной безопасности. Председатель ведомства Иван Тертель приехал с подарками в подшефный центр реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями. В первую очередь для успешной работы клиники нужно качественное оборудование. А потому лучшим сюрпризом под Новый год стали аппарат для иппотерапии и девайс для бассейна. В этом году из-за пандемии не было привычного праздничного концерта. Однако сладкие гостинцы никто не отменял. Силовики привезли ребятам 180 килограммов конфет.



Офицеры Комитета госбезопасности без малого четверть века помогают подшефному центру. За год клиника принимает свыше двух тысяч пациентов. Проходить реабилитацию здесь можно начиная с трехмесячного возраста.



