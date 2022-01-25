Комитет по здравоохранению: полный курс вакцинации в Минске прошли более 860 тысяч человек

Иммунизация продолжается. Полный курс вакцинации в столице прошли более 860 тысяч человек, а первую дозу антиковидного укола получили свыше миллиона жителей Минска. Об этом заявлено в комитете по здравоохранению. Активно идет и ревакцинация - прививку получили более 72 тысяч пациентов. В городской поликлинике № 5 Минска в день вакцинируют около сотни человек. Желающим защитить себя от коронавируса с собой необходимо иметь только паспорт.