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Комитет по здравоохранению: полный курс вакцинации в Минске прошли более 860 тысяч человек

Иммунизация продолжается. Полный курс вакцинации в столице прошли более 860 тысяч человек, а первую дозу антиковидного укола получили свыше миллиона жителей Минска. Об этом заявлено в комитете по здравоохранению. Активно идет и ревакцинация - прививку получили более 72 тысяч пациентов. В городской поликлинике № 5 Минска в день вакцинируют около сотни человек. Желающим защитить себя от коронавируса с собой необходимо иметь только паспорт.

Сделать прививку от коронавируса и гриппа в столице можно не только в поликлиниках, но и в пунктах вакцинации в крупных торговых центрах, на станциях метро и в медпункте железнодорожного вокзала. Антиковидный укол доступен бесплатно. Вместе с тем больницы и поликлиники Минска подготовились к работе в условиях подъема заболевания COVID-19: активно укомплектовываются зкспресс-тестами, дополнительными кислородными концентраторами.


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