Комитетом госбезопасности задержан человек, готовивший покушение как минимум на два десятка человек

Комитетом госбезопасности задержан человек, свозивший на территорию Беларуси оружие, предназначавшееся для террористических групп. Ему удалось сделать несколько схронов. Как специалист он получил подготовку в снайперском, а также подрывном деле. Кроме того, осуществлялась слежка за некоторыми представителями власти и силовиками с целью дальнейшего нападения на них. Подробности громкого дела прозвучали в специальном репортаже АТН "Киллер для депутата" .

Кроме припасенного арсенала оружия, у него был обширный список из потенциальных жертв. Это как минимум два десятка человек, в том числе судьи, милиционеры, руководители высокого ранга, а также узнаваемые медийные персоны. Соколов периодически появлялся в местах их проживания. Кроме того, он планировал обстрелы из укрытия милицейского спецтранспорта. Соколова задержали накануне его выезда за границу. Ехал за новой партией оружия. Сейчас он в СИЗО КГБ и дает признательные показания.