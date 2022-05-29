Комментарии очевидцев Мариупольского котла в проекте "Это другое" 31 мая на "Беларусь 1"

История с “Азовсталью” и базирующимся там нацбатальоном "Азов" не завершилась, а лишь набирает обороты, так как теперь с каждым, кто принимал участие в преступных операциях по уничтожению гражданского населения Донбасса, работает следствие.

Эти люди (хотя таковыми их сложно назвать) совершали военные преступления. Это такие зверства, как уничтожение снайперами "Азова" детей с 3 до 5 лет. По показаниям очевидцев, их просто отстреливали, как животных, то же касалось и людей в возрасте. Ксения Лебедева раскроет тему и покажет комментарии очевидцев Мариупольского котла. Авторский проект "Это другое" смотрите в этот вторник на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".