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Комментарий КГБ по поводу ликвидации террориста в Гродно
Заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек рассказал, что обнаружили оперативники у ликвидированного в Гродно террориста. Автомат, поддельный паспорт, схемы изготовления самодельного взрывного устройства - это далеко не полный список.
"В ходе неотложных следственных действий в квартире, арендуемой Ломакиным, обнаружены и изъяты автомат АК-74, 2 снаряженных магазина к нему, гранату Ф1, 26 кусков арматуры, радиоуправляемый дверной звонок, паспорт иностранного гражданина с признаком подделки и парик", - заявилКонстантин Бычек.
В смартфоне террориста обнаружены полученные из открытых источников фото- и видеоматериалы в отношении руководства КГБ и Управления КГБ по Гродненской области, геолокации мест проживания руководства силовых структур и должностных лиц исполнительной власти Гродненского региона, а также схемы изготовления самодельного взрывного устройства.
По факту приготовления к совершению акта терроризма Следственным управлением КГБ возбуждено уголовное дело по статье 289 УК РБ.
Фото:pixabay.com
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