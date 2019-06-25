Комментаторы II Европейских игр поделились своими профессиональными секретами

А теперь поговорим о людях, чей голос вы обязательно слышали, но в кадре они появляются очень редко. И это не радиоведущие. Именно комментаторы за время трансляции успевают познакомить зрителей со спортсменами, объяснить нюансы состязания и даже некоторые, на первый взгляд, несправедливые решения арбитров. Сергей Козлович попытался разгадать секреты профессиональных комментаторов.



Анна Любенкова любит работать не только в комментаторской кабинке. Все живые эмоции здесь, прямо на спортивной площадке. В прямой эфир отправляет не только победы. Иногда разобраться в причинах поражения куда интереснее. А вот когда работает за кадром, то сетует лишь на ограниченное время матча. Рассказать хочется куда больше возможного.



Стреляют в эти дни и в спорткомплексе "Олимпийский". Правда, из лука, но это негласного правила не меняет. Этим видом спорта живет и Ардинго Скарзелла. Уже много лет он выходит в эфир и рассказывает о спортивных схватках на итальянском.



Самые комфортные условия для комментаторов на Европейских играх обустроили на национальном стадионе "Динамо". Правда, подсмотреть за работой профи так и не получилось. Что поделать, строгие правила всех масштабных спортивных форумов.







А вот на "Чижовка-Арене" сопровождают соревнования буквально в нескольких метрах от татами. Здесь работает мэтр белорусского спортивного телевидения Владимир Новицкий. Несмотря на весомый опыт, подготовка к эфиру может затянуться аж до 3 ночи.



А что еще нужно любопытному зрителю? Все соревновательные эмоции болельщикам по ту сторону экрана передают 14 комментаторов Белтелерадиокомпании. Каждый разбирается во всех видах спорта и знает, чем можно приправить свои репортажи.



