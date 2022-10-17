3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Директор могилевской коммерческой компании поставлял колбасные изделия по завышенным ценам - ущерб 18 тыс. рублей
В ходе контроля в поле зрения сотрудников финансовой милиции и Комитета госконтроля попали несколько должностных лиц коммерческой структуры Могилева. Она поставляла колбасные изделия, полуфабрикаты организациям бюджетной сферы - образования и здравоохранения - в различные регионы страны. По завышенным ценам.
Основная суть правонарушения - завышение организацией оптово-торговой надбавки, которая по отдельным позициям достигала 40 % вместо положенных 20 % по законодательству. В результате государству причинен вред в крупном размере на сумму порядка 18 тысяч рублей.
По факту превышения служебных полномочий возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь. Директор общества задержан, принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все