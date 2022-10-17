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Директор могилевской коммерческой компании поставлял колбасные изделия по завышенным ценам - ущерб 18 тыс. рублей

В ходе контроля в поле зрения сотрудников финансовой милиции и Комитета госконтроля попали несколько должностных лиц коммерческой структуры Могилева. Она поставляла колбасные изделия, полуфабрикаты организациям бюджетной сферы - образования и здравоохранения - в различные регионы страны. По завышенным ценам.

Основная суть правонарушения - завышение организацией оптово-торговой надбавки, которая по отдельным позициям достигала 40 % вместо положенных 20 % по законодательству. В результате государству причинен вред в крупном размере на сумму порядка 18 тысяч рублей.
Дмитрий Захаров, первый зампредседателя КГК Беларуси по Могилевской области
По факту превышения служебных полномочий возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь. Директор общества задержан, принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.
Дмитрий Карпович, замначальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси

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