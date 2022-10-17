Директор могилевской коммерческой компании поставлял колбасные изделия по завышенным ценам - ущерб 18 тыс. рублей

Основная суть правонарушения - завышение организацией оптово-торговой надбавки, которая по отдельным позициям достигала 40 % вместо положенных 20 % по законодательству. В результате государству причинен вред в крупном размере на сумму порядка 18 тысяч рублей.

Дмитрий Захаров, первый зампредседателя КГК Беларуси по Могилевской области