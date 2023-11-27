Коммерческий шпионаж предотвращен в Борисове

Коммерческий шпионаж предотвратили сотрудники УБЭП в Борисове. 57-летняя женщина проработала на производстве лекарств 20 лет. Занимая должность замначальника одного из цехов, получила предложение о работе в другой стране. Однако фигурантка решила уйти не с пустыми руками: имея доступ к секретной информации, она скопировала документы на готовые лекарства и в дальнейшем планировала использовать на новой работе.