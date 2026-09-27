Коммунальная катастрофа на Жуковского: "Вода лилась как водопад"

Краткий пересказ от ИИ

27 сентября днем в районе улицы Жуковского в столице произошел прорыв трубопровода. Авария сопровождалась сильным выбросом воды. Специальные службы ликвидируют последствия, в том числе фиксируют ущерб.

В районе улицы Жуковского днем произошла серьезная авария на теплосети. Прорыв трубы удалось локализовать довольно быстро, однако последствия оказались впечатляющими. Напор горячей воды был настолько сильным, что струя достигала четвертого-пятого этажа жилого дома. В эпицентре событий оказались жильцы и припаркованные во дворе автомобили.

Очевидцы до сих пор вспоминают произошедшее с содроганием. Один из местных жителей стал свидетелем того, как стихия обрушилась на дворовую территорию. Мужчина услышал громкий хлопок и, подбежав к окну, увидел огромную струю, бьющую из ямы.

"Все это летит в дом, я схватил зонтик, побежал, хотел отогнать машину, и мы открыли дверь подъезда, - здесь все в кипятке", - поделился он. По его словам, автомобиль пострадал мгновенно: его разбило камнями и ошметками.

Мужчина с горечью отмечает, что машина, скорее всего, не подлежит восстановлению, так как она гибридная, и электрика полностью залита водой. "Слава богу, никто не пострадал. И это замечательно", - добавляет он, вспоминая, что женщина, шедшая неподалеку, чудом не оказалась на месте прорыва.

Жильцы верхних этажей также столкнулись с последствиями коммунальной аварии. На девятом этаже у одной из женщин перестали закрываться окна - резинки разошлись. "Весь пар вверху пошел. Это ужас, что было. В окно смотрели, страшно было", - рассказывает она.

Мужчина, живущий в доме, описал атмосферу в квартире в первые минуты аварии. Выйдя на кухню, он не увидел света - все было затянуто пеленой, похожей на густой туман. "Шум такой. Шум, шумит, шумит. Откуда, что, не знаю", - вспоминает он. Вернувшись в комнату, он увидел, как в окно льется мощный поток воды. "Постепенно начало заполняться между окнами, вода заполнять начала между двойными окнами. Жене говорю, что-то у нас случилось... Минут через 15 нам уже здесь дышать нечем было", - говорит пострадавший. Окна не открывались, а вода прибывала. Вскоре стекла не выдержали: "Они как шокнули - и оттуда поток такой. Представляете, как водопад оттуда начал лить".

В настоящее время причина аварии выясняется профильными ведомствами. На месте работают специалисты МЧС и персонал коммунальных служб: производится откачка воды и ликвидация последствий в жилом доме, в том числе в квартирах пострадавших.

В Минскэнерго предупреждают, что по адресам Жуковского, Могилевская и Воронянского временно не будет горячей воды, пока производится аварийно-восстановительные работы.

Ситуация остается на особом контроле городских служб.