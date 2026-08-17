Курс на осень. Минск активно готовится к холодам. Коммунальные службы столицы завершают подготовку жилого фонда к осенне-зимнему сезону. Система ЖКХ уже получила 58 паспортов готовности. Работа идет строго по графику.

Марина Толстик, гендиректор Минского городского жилищного хозяйства:

"Помимо подготовки к зиме жилых домов внутри, конечно, выполняются работы и по текущему ремонту. Так, до 1 октября необходимо в полном объеме завершить работы по ремонту кровель, стыков. На сегодняшний момент процент выполнения ремонта кровель составляет 91 %, ремонт стыков - порядка 80 %".