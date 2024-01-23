ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Коммунальные и дорожные службы Минска и Минской области оперативно расчищают дороги

Снегопад добавляет работы коммунальным и дорожным службам Минска и Минской области. После ночных и утренних осадков уровень снежного полотна увеличился. Уборочная техника оперативно очищает проезжую часть, тротуары.

В Логойске спецмашины работают как в центре города, так и во дворах. Здесь помогает малогабаритная техника. Работники коммунальной службы также расчищают пешеходные дорожки возле домов, лестницы и обрабатывают их противогололедными материалами.

Из-за перепадов температуры - ночного небольшого минуса и дневной оттепели - покрытие становится скользким. Пешеходам следует двигаться осторожнее и выполнять правила безопасности в гололед.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все