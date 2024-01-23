Коммунальные и дорожные службы Минска и Минской области оперативно расчищают дороги

Снегопад добавляет работы коммунальным и дорожным службам Минска и Минской области. После ночных и утренних осадков уровень снежного полотна увеличился. Уборочная техника оперативно очищает проезжую часть, тротуары.

В Логойске спецмашины работают как в центре города, так и во дворах. Здесь помогает малогабаритная техника. Работники коммунальной службы также расчищают пешеходные дорожки возле домов, лестницы и обрабатывают их противогололедными материалами.