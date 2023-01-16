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Коммунальные службы Минска работают в усиленном режиме

Минск вновь накрыло снежной волной. Последствия обильных осадков, наметы снега, наледь ликвидируют специалисты столичных служб. Дорожная техника оперативно расчищает снежные заносы на главных магистралях и на более мелких артериях. Всего задействовано свыше ста спецмашин.

Почти 1 700 работников коммунального хозяйства расчищают от снега остановочные пункты и дворовые территории, особое внимание уделяют лестницам и входам в подъезды. В помощь им маневренные мини-погрузчики и тракторы-щетки.

Водителям напоминают о необходимости очищать снег вокруг своего авто на парковке в радиусе метра. Также автолюбителей просят не ставить транспортные средства вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

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