Коммунальные службы Минска работают в усиленном режиме

Минск вновь накрыло снежной волной. Последствия обильных осадков, наметы снега, наледь ликвидируют специалисты столичных служб. Дорожная техника оперативно расчищает снежные заносы на главных магистралях и на более мелких артериях. Всего задействовано свыше ста спецмашин.

Почти 1 700 работников коммунального хозяйства расчищают от снега остановочные пункты и дворовые территории, особое внимание уделяют лестницам и входам в подъезды. В помощь им маневренные мини-погрузчики и тракторы-щетки.