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Коммунальные службы Минска скорректировали план проведения ремонтных работ
Коммунальные службы скорректировали процедуру капитального ремонта в Минске. Смены в основном связаны с внутренними работами - заменой водопроводных и канализационных коммуникаций, а также систем газоснабжения в квартирах с газовыми плитами. Эти мероприятия планируется перенести на более поздний срок. Особенно в квартирах, где живут пожилые, чтобы минимизировать количество контактов. По словам специалистов, план работ для каждого дома корректируется индивидуально. На этот момент коммунальники сосредоточатся на фасадных работах.
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