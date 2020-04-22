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Коммунальные службы Минска скорректировали план проведения ремонтных работ

Коммунальные службы скорректировали процедуру капитального ремонта в Минске. Смены в основном связаны с внутренними работами - заменой водопроводных и канализационных коммуникаций, а также систем газоснабжения в квартирах с газовыми плитами. Эти мероприятия планируется перенести на более поздний срок. Особенно в квартирах, где живут пожилые, чтобы минимизировать количество контактов. По словам специалистов, план работ для каждого дома корректируется индивидуально. На этот момент коммунальники сосредоточатся на фасадных работах.

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