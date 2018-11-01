Коммунальные службы ответят штрафами за лишние суммы в жировках

В понедельник вступили в силу поправки в Административный кодекс. Теперь ответственность будут нести как ЖКХ и сопутствующие организации, так и специалисты расчетно-кассовых центров. Штрафы предусмотрены за своевольное начисление сумм за дополнительные услуги без договора. В случае технической ошибки или иных вопросов решение будут принимать исполкомы. Все нюансы в репортаже Алексея Потапова.

Коммунальники тоже платят. Всплывшая летом новость об инициативе парламентариев взыскивать с них деньги шока не вызвала, но полувековой миропорядок в теплых отношениях ЖКХ и жильцов пошатнула. Обиженные некогда жалобщики точат ножи: теперь, считают некоторые, коммунальников можно забросать жалобами и содрать рубль-другой.

Законопроект вступил в силу в понедельник. За грехи - вольные и невольные - ЖКХ теперь карают по букве закона. Ошиблись в расчетах - штраф. Своевольно назначили допуслугу - штраф. Две базовые. При рецидиве в том же году - от четырех до десяти.

Ремонт подъездов, обслуживание домофонов, подключение ТВ-каналов и камер наблюдения. Эти услуги в списке самых спорных. Они необязательные, и плату за них, случается, жильцам начисляют без договора. Теперь за это накажут. Под действие новых поправок подпадут не только ЖЭУ, но и недобросовестные поставщики дополнительных услуг.

При этом жертвами коммунальных войн рискуют стать порой далеко не самые виноватые - отдельные рабочие и кассиры расчетных центров. Ответственность персональная. Не докажут, что не виноваты лично, - и штраф заплатят из своего кармана. На всю организацию штраф не ляжет.

По этой причине в расчетных центрах, к примеру, проверяют наличие договоров у жильцов и служб ЖКХ на оказание услуг. Если по документам не сошлось, оплату, как нам рассказали, не начислят, а реестр вернут на пересмотр.