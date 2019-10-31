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Коммунальные службы переходят на зимний формат работы, а автолюбителям пора переобуться
Коммунальные и дорожные службы переходят на зимний формат работы
Чтобы с приходом первых заморозков (а сегодня утром уже местами было минус 8), передвижение по дорогам было безопасным, коммунальные и дорожные службы переходят на зимний формат работы.
В Минске первые заморозки ускорили темпы заготовки реагентов, которыми будут посыпать улицы
Необходимый запас песка на зиму - почти 59 тысяч тонн. Это около 3 тысяч грузовиков. Соли столько же.Как только выпадет снег, из гаражей готова выехать спецтехника. Убирать столицу от снега в этом году будут 700 машин. Они также будут вывозить сугробы на снегоплавильный пункт, а также на специальные площадки для временного складирования снега. Таких в столице 9.
Пик очередей на шиномонтажах
Конечно, здесь также важно напомнить. Ради безопасного движения чистых и обработанных дорог недостаточно. Необходимо заранее позаботиться и о зимней резине. Согласно правилам дорожного движения, использовать ее
. Однако погода диктует свои правила. ГАИ рекомендует поменять резину, когда температура не превышает 8-10 градусов. На этот период как раз приходится пик на шиномонтажах.
.
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