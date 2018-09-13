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Коммунальные службы по всей стране активно готовятся к старту отопительного сезона
Несмотря на хорошую погоду за окном, коммунальные службы по всей стране активно готовятся к старту отопительного сезона. Жилфонд готов почти на половину, котельные на 80%. Рабочая группа Министерства ЖКХ держит ситуацию на контроле. Под пристальным вниманием сегодня - Осиповичи и Калинковичи. До конца месяца специалисты ведомства посетят все регионы Беларуси.
О готовности страны к отопительному сезону - Вероника Бута.
Подготовительный этап непрост - это проверка и ремонт всех вентилей, труб и оборудования, которое поддерживает нужную температуру в квартире. Результаты следующие: заменено почти 500 км тепловых сетей. Запаслись мазутом, практически заготовили топливо древесное. Готовы почти 80% котельных и 44% жилых домов. Работы выполняются в срок, отмечает Министерство ЖКХ.
Сегодня под пристальным вниманием специалистов ведомства - Гомельский и Могилевский регионы. Рабочие группы весь день провели в Калинковичах и Осиповичах. Паспорта готовности там получены, но, несмотря на это, все же недоработки есть. Да, на старт отопительного сезона они не повлияют, но могут увеличить потери тепла, а значит и расходы.
Главный инженер пообещал: до конца месяца эти нюансы устранят. А запуск отопительного сезона для города пройдет безболезненно.
Актуальный для этого времени года вопрос (во время мониторинга задают его регулярно) - это утепление домов. Процедура не из дешевых, но она позволит значительно снизить затраты на отопление. В Министерстве говорят: подготовлен проект указа, который должен помочь решить эту проблему: а именно - разделить расходы на тепловую модернизацию с государством. Документ сейчас находится на общественном обсуждении.
Да, в отопительном сезоне действительно главный минус - повышение суммы в жировках. Ведь это самая большая статья расходов. Потяжелеют счета (из расчета обычной "двушки") плюс-минус на 20 рублей. А батареи у нас горячие в среднем 180 дней. Отопление включат во второй половине октября.
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