Коммунальщики зовут минчан подметать дворы и сажать деревья

Весенние субботники - одна из инициатив как работников жилищно-коммунального хозяйства, так и самих жителей столицы. Месяц наведения порядка стартовал. Минчан призывают к уборке дворовых территорий, подвальных помещений, ремонту и покраске детского игрового оборудования. Присоединиться к марафону чистоты можно уже завтра.

Кроме благоустройства территорий, во время субботников можно присоединиться к проекту "Зеленый двор вместе". За весенний сезон в Минске планируют посадить более 3 с половиной тысяч деревьев и почти 20 тысяч кустов.