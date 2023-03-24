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Коммунальщики зовут минчан подметать дворы и сажать деревья
Весенние субботники - одна из инициатив как работников жилищно-коммунального хозяйства, так и самих жителей столицы. Месяц наведения порядка стартовал. Минчан призывают к уборке дворовых территорий, подвальных помещений, ремонту и покраске детского игрового оборудования. Присоединиться к марафону чистоты можно уже завтра.
Кроме благоустройства территорий, во время субботников можно присоединиться к проекту "Зеленый двор вместе". За весенний сезон в Минске планируют посадить более 3 с половиной тысяч деревьев и почти 20 тысяч кустов.
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