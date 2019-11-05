"Коммунарка" запустила новую технологическую линию по производству шоколада и шоколадных конфет

Ведущее предприятие Беларуси по выпуску кондитерских изделий к 90-летнему юбилею своего бренда "Коммунарка" запустило новую технологическую линию по производству шоколада и шоколадных конфет. Инновационная установка спроектирована лучшими мировыми и отечественными специалистами в области сладкой промышленности. Отметим, что линия является эксклюзивом и не имеет подобных аналогов в Восточной Европе. Репортаж Никиты Дементьева.



Первый запуск новой линии состоялся как раз на 90-летний юбилей бренда "Коммунарка". Сегодня самое сладкое предприятие страны вышло на производственную мощность свыше 30 тысяч тонн кондитерских изделий в год - это более 250 наименований продукции популярного бренда. А с появлением нового оборудования международный интерес к белорусским сладостям только увеличился.



При производстве сладкой продукции на первой в Беларуси линии такого уровня главными критериями стали не просто качество и вкус, но и здоровье. Новое оборудование позволило создать линейку детского шоколада на основе натуральных ингредиентов. Традиционный способ производства шоколадных изделий проходит по принципу медленного охлаждения шоколада. В основе новой технологии лежит способ вдавливания в форму охлажденного металлического поршня, температура которого составляет от минус 15 до минус 21 градуса Цельсия. Линия с таким методом отливки позволит увеличить производственную мощность на 5,5 тысячи тонн. Кстати, еще одна отличительная черта новой шоколадной линии - это безграничные возможности в форме самих изделий. Традиционно "Коммунарка" готовится ко всем главным праздникам, к Новому году предприятие выпустит более 1 млн. подарочных наборов от 300 граммов до 3 кг. Так что, сладостей хватит всем.



