Компания Googlе заблокировала YouTube-каналы СК Беларуси, ГУВД Минска, УВД Брестской и Гомельской области

Информационный суверенитет не только касается какого-то государства. Информационный суверенитет, т.е. независимость, она касается как физического лица, как юридического лица, так и госведомств. Фактически то решение, которое было принято и были удалены аккаунты, это тотальное лишение суверенитета. Что значит суверенитет? Это значит способность и право определять свою информационную политику, определять свой контент, который выделяется непосредственно на этих каналах. И естественно, когда такие гиганты или руководство таких гигантов принимают решение удалить аккаунт, это однозначно рассматривается как убийство, т.е. информационное убийство и информационное уничтожение.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований