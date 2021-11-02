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Компания Googlе заблокировала YouTube-каналы СК Беларуси, ГУВД Минска, УВД Брестской и Гомельской области

Не только фейки, но и откровенная политическая цензура принята на вооружение в информационной войне коллективного Запада. Вопрос цифрового суверенитета не теряет своей актуальности. Компания Googlе заблокировала YouTube-каналы Следственного комитета Беларуси, ГУВД Минска, УВД Брестской и Гомельской области. Через видеохостинг ведомства доносили официальную информацию и публиковали видеоматериалы о том, как не попасть на уловки мошенников. Видео собирали миллионы просмотров. Но в один клик по решению корпорации все было удалено. Совсем недавно аналогичной участи подвергли два популярных в Германии YouTube-канала, принадлежавших государственной российской телекомпании Russia Today.



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Информационный суверенитет не только касается какого-то государства. Информационный суверенитет, т.е. независимость, она касается как физического лица, как юридического лица, так и госведомств. Фактически то решение, которое было принято и были удалены аккаунты, это тотальное лишение суверенитета. Что значит суверенитет? Это значит способность и право определять свою информационную политику, определять свой контент, который выделяется непосредственно на этих каналах. И естественно, когда такие гиганты или руководство таких гигантов принимают решение удалить аккаунт, это однозначно рассматривается как убийство, т.е. информационное убийство и информационное уничтожение.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований


Свобода слова в действии

Именно такой цифровой смерти был подвержен тогда еще действующий президент США Дональд Трамп. В одно мгновение его аккаунты во всех социальных сетях были заблокированы, он лишился возможности обращаться к своим избирателям и единомышленникам. Что это, если не вмешательство в избирательную кампанию. Технологические гиганты фактически получили монопольное право решать, кто сможет публично доносить информацию, а кому это просто непозволительно. Цифровая кнопка по своей разрушительной мощности сегодня уже не уступает ядерной, она также должна быть подвержена международному контролю.

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