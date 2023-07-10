Комплекс "Круты Яр" собрал юных атлетов из всех регионов Беларуси

Профильные смены в оздоровительных лагерях для будущих чемпионов. Комплекс "Круты Яр" в Борисовском районе в очередной раз стал "спортивной ареной" и местом сборов юных атлетов. База принимает на тренировки и тиммбилдинг спортсменов из всех регионов Беларуси. Пловцы, биатлонисты и даже хоккеисты. Алеся Чечуро оценила инфраструктуру для спортивных занятий и комфорт для отдыха школьников (видео).