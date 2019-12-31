Комплекс "Минск Мир": более 20 домов в 7 строящихся кварталах

Провожая уходящий год, самое время загадать желание. О собственной современной квартире мечтает каждый, но не каждый решается действовать. Застройщик жилого комплекса "Минск Мир" считает, что Новый год - пора дарить подарки, поэтому купить квартиру предлагают на особых праздничных условиях. А покупателей, которые заключат договор на покупку с 30 декабря по 5 января, ждет хороший новогодний подарок.





Мечты сбываются: квартира в комплексе "Минск-Мир" по выгодным условиям

Паспорт, первоначальный взнос - и квартира мечты уже "под елкой". Для покупки в комплексе "Минск Мир" предлагают удобную 10-летнюю рассрочку: первый взнос - 30% от стоимости, остальное - ежемесячными равными платежами в течение выбранного срока. В уходящем году уже многие белорусские семьи превратили свою мечту в реальность в виде новой квартиры в крупнейшем строительном проекте Европы.

К слову, с первым взносом готов помочь банк-партнер: сумму до 40 тысяч рублей дадут в кредит по специальной программе, а оформить его можно прямо в отделе продаж "Дана Холдингз". Для тех, кто оплачивает квартиру своими средствами или кредитными, застройщик обещает существенную скидку.

Ставка по кредиту в Беларусбанке в первый год составит почти 5% годовых, по программе БПС-Сбербанка – почти 7% первые два года. Кредит дают на срок до 20 лет, а оплатить им можно до 90% стоимости жилья.

Выбрать квартиру в комплексе "Минск Мир" сможет даже самый взыскательный покупатель: более двух десятков домов в семи строящихся кварталах. Каждый дом имеет не только индивидуальный внешний вид, но и отменное качество: при строительстве используют современные технологии энергосбережения и экологически безопасные материалы. Удивит и дизайнерское лобби: стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столом и поддоном для мытья лап домашних питомцев, а также колясочные или байк-боксы. Картину 100-процентного комфорта дополняют бесшумные скоростные лифты.

"Минск Мир" - самый масштабный комплекс Европы

Благодаря свободной планировке хозяева квартир имеют возможность создать удобное и комфортное пространство именно под свои нужды. К слову, "Минск Мир" признан самым масштабным комплексом Европы. Принцип "город в городе" подразумевает всю необходимую для жизни инфраструктуру в шаговой доступности: поликлиники, медицинские центры, а также школа или детский сад в каждом квартале. Для самых маленьких - безопасные детские и спортивные площадки в каждом дворе.

Бизнес-сердцем комплекса станет международный финансовый центр MinskWorld. Это не только своеобразный мост финансовых потоков между Западом и Востоком, но еще и несколько тысяч вакансий для людей по всей Беларуси. Местом для семейного досуга планируют сделать крупнейший в стране торгово-развлекательный центр "МараМолл".

В центре комплекса "Минск Мир" расположится огромный парк площадью 10 гектаров с обилием зелени и цветов. Современное место для отдыха предполагает детские и спортивные площадки, аттракционы и фонтаны, а также места для прогулок с животными.