Много хороших жилых домов, медцентры, детские сады, школы и Международный финансовый центр. Комплекс Minsk World возводят с существенным опережением сроков. Объемы растут, чтобы темпы не сбавлять, застройщик решил увеличить закупки у предприятия "Минскжелезобетон". Сколько нужно стали и бетона, чтобы построить город в городе? Ответ прямо сейчас. Увеличение поставок наполовину - контракт из серии самых серьезных и влияющих на работу обоих предприятий. Встречу назначили прямо в комплексе Minsk World. На фундаментах предприятия "Минскжелезобетон" построены многие знаковые места в столице: Музей истории Великой Отечественной войны, Дворец Независимости. За 45 лет с его участием возведены практически все здания в столице. Сейчас материалы предприятия идут на постройку комплекса Minsk World - города в городе. ОАО "Минскжелезобетон" поставляет застройщику широкий спектр продукции. Например, сборный железобетон - это перемычки и вентиляционные блоки, а также керамзитобетонные блоки, сваи, элементы фасадов и стен, тротуарная плитка.



Площадку комплекса Minsk World сейчас, спустя пять лет с начала строительства, просто не узнать. По всему периметру возвышаются новенькие дома - и уже сданные, и еще строящиеся. Прокладываются улицы, обустраиваются внутриквартальные территории. Работа, как заметили минчане, кипит даже ночью.



На встрече определили и новые виды продукции: арматурные каркасы. Будут поставлять и инновационную тротуарную плитку. Она продумана так, что стыки между отдельными плитками будут незаметны, что особенно удобно для велосипедистов, скейтбордистов, катания на роликах. Велодорожки в Minsk World свяжут все кварталы комплекса и станут одной из фишек проекта. Такого больше нет нигде.