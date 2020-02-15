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Комплекс в Раубичах примет чемпионат Европы по биатлону. Подробнее в "Главном эфире"

Через несколько дней белорусы смогут воочию насладиться захватывающей борьбой, которая развернется в Раубичах. Комплекс примет чемпионат Европы по биатлону, а сразу после финальный этап Кубка IBU. Актуальные темы недели уже завтра вечером в "Главном эфире".

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