Комплекс в Раубичах примет чемпионат Европы по биатлону. Подробнее в "Главном эфире"

Через несколько дней белорусы смогут воочию насладиться захватывающей борьбой, которая развернется в Раубичах. Комплекс примет чемпионат Европы по биатлону, а сразу после финальный этап Кубка IBU. Актуальные темы недели уже завтра вечером в "Главном эфире".