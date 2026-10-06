Комплексная система поддержки: как в Беларуси заботятся о пожилых людях

Вопросы социальной защиты пожилых людей и формирования достойного уровня их доходов остаются одними из ключевых в государственной политике Беларуси.

О мерах поддержки людей преклонного возраста рассказала председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич в "Актуальном интервью".

В белорусском государстве выстроена комплексная система. Главная и первая мера - пенсионная система.

Уровень пенсионного обеспечения ежегодно повышается с учетом возможностей Фонда социальной защиты населения.

Вторая - адресная социальная помощь. Государство в случае необходимости предоставляет материальную поддержку.

Третья мера - социальное обслуживание, которое предоставляется Территориальными центрами социального обслуживания населения (ТЦСОН).

Факт В Беларуси насчитывается 146 таких центров.

Если же человек потерял возможность к самообслуживанию, в Беларуси выстроена система 82 социальных пансионатов.

Кроме этого, для людей пожилого возраста разработана система льгот и гарантий. В Трудовом кодексе Республики Беларусь отмечены льготы для прохождения диспансеризации работающих пенсионеров; существуют налоговые льготы на имущественный, земельный и транспортный (с 1 мая по 31 октября) налоги.

Ирина Костевич

Четвертая мера поддержки - оздоровление. Сегодня льготируется приобретение путевок в санатории Беларуси.

"Государство ежегодно повышает пенсии. В 2025-2026 годах повышение произошло два раза. Пенсия зависит от человека и его трудового пути. Например, мужчина входит во взрослую жизнь в 18 лет, а выходит на пенсию в 63 года (трудоспособный возраст составляет 45 лет). Только от него зависит, с каким уровнем стажа он выйдет в 63 года. У женщины трудоспособный возраст составляет 40 лет. Второй элемент, влияющий на размер пенсии, - уровень заработной платы", - пояснила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

К слову, в Беларуси с 2022 года действует механизм добровольной накопительной пенсии (в народе известна как "3+3"). Он позволяет на протяжении трудовой деятельности человеку самостоятельно комбинировать и выбирать путь, формировать себе "вторую" дополнительную пенсию. При этом не взамен, а в дополнение государственной.

В Беларуси насчитывается около 490 тыс. работающих пенсионеров.

Еще один инструмент создан для работающих пенсионеров. Законодательством предусмотрена так называя "отложенная пенсия". При временном отказе от нее на период работы при достижении пенсионного возраста "включаются" дополнительные бонусы. "В результате, работая без получения пенсии, человек может за год и более существенно увеличить таким образом размер пенсии. Государство предоставило эти возможности, условия, а пенсионер сам выбирает, каким путем идти и выстраивать свой жизненный план", - объяснила Ирина Костевич.

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