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Комплексная поддержка после COVID-19. До 1 марта в санаториях Беларуси оздоровятся около 2 тысяч человек

Пока в больницах и поликлиниках продолжается техническая модернизация - все силы направлены на борьбу с коронавирусом. Впрочем, путь к выздоровлению пациентов во многом зависит и от настроя и здоровья самих медиков. В Беларуси им оказывают не только финансовую, а в целом -комплексную поддержку! Тех, кто переболел коронавирусом - отправляют на оздоровление. Как проходит реабилитация - увидела Елена Витко.

Такие поэтические минутки - в перерывах между оздоровлением. Людмила Зенякина не просто проходит реабилитацию после COVID-19 - отдыхает душой.

График насыщенный: в среднем 5-6 процедур в день

Для каждого - индивидуальный подбор процедур

Результат уже ощутил и Сергей Дворецкий. Коронавирусом он переболел еще в апреле. Но слабый иммунитет на фоне перенесенной онкологии дал знать. Последствия тяжелой формы лечит до сих пор. Это - главная миссия и для Татьяны Лаппо. Заведующая аптекой привыкла заботиться о других. Но сейчас сама нуждается в поддержке. Недуг «ударил» по суставам.


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