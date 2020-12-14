Комплексная поддержка после COVID-19. До 1 марта в санаториях Беларуси оздоровятся около 2 тысяч человек

Пока в больницах и поликлиниках продолжается техническая модернизация - все силы направлены на борьбу с коронавирусом. Впрочем, путь к выздоровлению пациентов во многом зависит и от настроя и здоровья самих медиков. В Беларуси им оказывают не только финансовую, а в целом -комплексную поддержку! Тех, кто переболел коронавирусом - отправляют на оздоровление. Как проходит реабилитация - увидела Елена Витко.



Такие поэтические минутки - в перерывах между оздоровлением. Людмила Зенякина не просто проходит реабилитацию после COVID-19 - отдыхает душой.