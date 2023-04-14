Комплексная проверка боеготовности белорусской армии продолжается

Продолжается комплексная проверка боеготовности белорусской армии. В эти дни идет полный цикл плановой боевой подготовки у военнообязанных одного из соединений. На нескольких полигонах осуществляется одиночная подготовка военнообязанных, а также - слаживание в составе подразделений.