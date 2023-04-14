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Комплексная проверка боеготовности белорусской армии продолжается

Продолжается комплексная проверка боеготовности белорусской армии. В эти дни идет полный цикл плановой боевой подготовки у военнообязанных одного из соединений. На нескольких полигонах осуществляется одиночная подготовка военнообязанных, а также - слаживание в составе подразделений.

Общее руководство проверкой боеготовности Вооруженных сил возложено на Совет безопасности. Мероприятие носит длительный характер и затрагивает различные полигоны и участки местности.

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