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Комплексная проверка боеготовности белорусской армии продолжается
Продолжается комплексная проверка боеготовности белорусской армии. В эти дни идет полный цикл плановой боевой подготовки у военнообязанных одного из соединений. На нескольких полигонах осуществляется одиночная подготовка военнообязанных, а также - слаживание в составе подразделений.
Общее руководство проверкой боеготовности Вооруженных сил возложено на Совет безопасности. Мероприятие носит длительный характер и затрагивает различные полигоны и участки местности.
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