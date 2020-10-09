Продолжается комплексная проверка органов управления территориальной обороны Гомельской области. В рамках мероприятия под Мозырем формируют штаб района и отдельный стрелковый батальон. Из запаса призвано более 100 военнообязанных. Личный состав приступил к тренировкам.

Свои навыки военнообязанные продемонстрируют в ходе учения с силами территориальной обороны. Будут отработаны задачи по охране и защите объектов, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и реализации силовых мер по обеспечению стабильной обстановки в районе.