Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск проходят под руководством командующего войсками Западного оперативного командования

Механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы проводят занятия по предметам боевой подготовки и несут боевое дежурство. Для огневой подготовки задействован Обуз-Лесновский полигон. На Борисовском мотострелковый батальон со средствами усиления проводит стрельбы. На полигоне "Доманово" с зенитными ракетными артиллерийскими дивизионами идут контрольные занятия по специальной подготовке.Свои задачи отрабатывает и авиация. Летчики охраняют границу в воздушном пространстве. Беспилотники ведут мониторинг местности в указанных районах. А подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют задачи по разведке.



