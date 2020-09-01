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Комплексные тактические учения завершились в Гродненской области
Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск завершились на Гродненском направлении. Напомним, одна из основных задач испытаний - тестирование системы управления и взаимодействия войск в сложных условиях обстановки. В ходе маневров активно задействовали сразу несколько участков местности и один из самых крупных армейских полигонов - "Гожский".
По замыслу, подразделения вели борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями условного неприятеля. А это мотострелки, танкисты, ракетчики, десантники и авиаторы. И по словам командующего войсками Западного оперативного командования, с поставленными задачи сводная группировка войск справилась на отлично.
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