Комплексные тактические учения завершились в Гродненской области

Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск завершились на Гродненском направлении. Напомним, одна из основных задач испытаний - тестирование системы управления и взаимодействия войск в сложных условиях обстановки. В ходе маневров активно задействовали сразу несколько участков местности и один из самых крупных армейских полигонов - "Гожский".



По замыслу, подразделения вели борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями условного неприятеля. А это мотострелки, танкисты, ракетчики, десантники и авиаторы. И по словам командующего войсками Западного оперативного командования, с поставленными задачи сводная группировка войск справилась на отлично.



