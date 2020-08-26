Комплексные учения МЧС в Смолевичском районе

Учения на объектах жизнеобеспечения организовали сегодня в Смолевичском районе. В поселке Зеленый Бор участники отработали по сценарию несколько условных ситуаций, связанных с теплоснабжением, перебоями в подаче электроэнергии, повреждением трубопровода. Какую оценку дали эффективности работы аварийных служб?



С места событий Илья Цветков (видео).



