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Компоненты косметики, которые могут навредить здоровью, назвал врач
Косметические средства по уходу используются для замедления процессов старения и увядания кожи, чтобы она дольше оставалась красивой и молодой. Но нужно понимать, что неправильный выбор продукта чреват не только отсутствием желаемого результата, но и серьезными проблемами со здоровьем.
Об этом предупредил Евгений Павелко, врач, тренер, специалист по питанию и здоровому образу жизни. Советы специалиста публикует sb.by.
Доктор посоветовал при выборе косметических средств обращать внимание на состав, в котором нет металлов.
"Более четырех тысяч веществ в составе косметики являются аллергенами. Они вызывают зуд, отечность и даже провоцируют приступ бронхиальной астмы. Наиболее часто такими компонентами являются металлы, напримералюминий, кадмий, кобальт и хром. При выборе уходовых средств отдавайте предпочтение тем, которые также не содержат сульфаты, формальдегид и парабены", - обратил внимание Евгений Павелко.
Фото:pixabay.com
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