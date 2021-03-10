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Композитору Александру Зацепину – 95!
Народному артисту России Александру Зацепину исполняется 95 лет. Талантливого композитора поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Зацепин написал свыше 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам: "Есть только миг", "Он пришел - этот добрый день", "Песенка про медведей", "Танго Остапа", "Песня про зайцев".
В 2017 году на "Славянском базаре" в Витебске состоялся юбилейный концерт легендарного композитора "Александр Зацепин. Есть только миг...". Концерт проходил в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. Выходившие на сцену артисты благодарили маэстро за мелодии, которые знают, любят и с удовольствием поют люди разных возрастов.
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