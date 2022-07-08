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Композиция - признание в любви Янке Купале стала изюминкой выставки "Думкай да сонца"

140-летию со дня рождения Янки Купалы посвящена выставка под названием "Думкай да сонца". Проект открылся в филиале Государственного литературного музея Купалы "Окопы" Логойского района. Автор экспозиции - народный мастер по лозоплетению Беларуси Елена Гурецкая. Мастерица представила около сотни самых разных изделий из лозы: от традиционных корзинок до ростовых фигур и украшений интерьера. Изюминкой выставки стала композиция под открытым небом - признание в любви народному поэту Беларуси Янке Купале, изготовленная из живых ветвей ивы.

Лозоплетением Елена Гурецкая занимается с 90-х. Мастер принимает участие в творческих конкурсах и фестивалях и передает свои умения ученикам. Так, в рамках открытия выставки "Думкай да сонца" прошел мастер-класс рукодельницы, в котором приняли участие все желающие./p>

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