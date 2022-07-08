3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Композиция - признание в любви Янке Купале стала изюминкой выставки "Думкай да сонца"
140-летию со дня рождения Янки Купалы посвящена выставка под названием "Думкай да сонца". Проект открылся в филиале Государственного литературного музея Купалы "Окопы" Логойского района. Автор экспозиции - народный мастер по лозоплетению Беларуси Елена Гурецкая. Мастерица представила около сотни самых разных изделий из лозы: от традиционных корзинок до ростовых фигур и украшений интерьера. Изюминкой выставки стала композиция под открытым небом - признание в любви народному поэту Беларуси Янке Купале, изготовленная из живых ветвей ивы.
Лозоплетением Елена Гурецкая занимается с 90-х. Мастер принимает участие в творческих конкурсах и фестивалях и передает свои умения ученикам. Так, в рамках открытия выставки "Думкай да сонца" прошел мастер-класс рукодельницы, в котором приняли участие все желающие./p>
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все