Компьютерная томография, рентген и пластические операции стали доступны для животных

Компьютерная томография, рентген и пластические операции - все эти медицинские процедуры недавно стали доступны и для животных. В Минске все больше ветеринарных центров, где заботятся о здоровье животных и проводят высокотехнологичные операции, в том числе пластические. Кстати, свой прием врач-ветеринар всегда ведет для двоих: осмотр животных и обязательный разговор с хозяином. Ведь только владелец кошки, собаки, кролика или хомячка может подсказать, что произошло с его питомцем. И после диагностики ветеринар поставит диагноз. Кроме ветеринаров, в Минске работают и представители еще одной интересной профессии - грумеры . Это специалисты, которые отвечают за внешний вид и гигиену домашних питомцев и могут сделать сложную укладку для любой породы собак и котов.



