Компьютеры и дисплеи, способные выдержать мороз, жару, вакуум и даже ударную волну, создает конструкторское бюро "Дисплей"

Продукция конструкторского бюро "Дисплей" используется в большинстве военных комплексов нашей страны и ближнего зарубежья - от машин и станций до кораблей и самолетов.

Бюро было создано в июне 1987 года в Витебске, тогда и начали разработку и производство видеодисплеев. Требования к изделиям самые жесткие - способность выдержать жару, холод, влагу, ударные волны. За более чем 35 лет предприятие наработало большой опыт в сфере и вышло в лидеры на рынке Беларуси и СНГ.

Завоевать рынки удалось благодаря индивидуальному подходу к изделиям.

Работаем под потребителя, рассказывает начальник конструкторского отдела ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" Михаил Кейно. "Наши изделия потребляются в основном в Российской Федерации, часть еще изделий получается на Министерство обороны Республики Беларусь. Сейчас мы проводим работы в части автоматизированных комплексов, где используются также наши видеомониторы и компьютер специального назначения, панельные ЭВМ".

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Михаил Кейно в КБ "Дисплей" с 1999 года. Перешел сюда с телезавода, где трудился в службе главного конструктора. Ныне начальник конструкторского отдела вспоминает, что опыт работы с мониторами пришелся кстати. В его отделе разрабатывают видеомониторы и компьютеры спецназначения. Такие изделия работаю в жестких условиях эксплуатации. Это как климатическое воздействие, так и механическое. А технология резки жидкокристаллических панелей позволяет выпускать мониторы буквально любой формы.

"Мониторы могут использоваться как информационное и полетное табло, для управления бронетранспортером или техникой, где водитель не имеет возможности видеть через лобовое стекло", - говорит Михаил Кейно.





Сегодня мониторы предприятия используются не только в военной отрасли, но и в гражданской, например, в медицине.

Предприятие пытается выйти на рынок медицинской техники. В данный момент идет этап сертификации в Российской Федерации наших видеомониторов для хирургических комплексов, рассказывает начальник конструкторского отдела. "Для Антарктиды было разработано изделие, которое было работоспособно в минус 60 градусов. Мощность в 1000 Вт. Заказали экраны в 24 дюйма. В России стала широко осваиваться Арктика, поэтому необходимы были изделия, пригодные для эксплуатации в крайне жестких условиях", - отметил он.

В истории "Дисплея" есть интересная разработка еще советского времени, когда конструкторское бюро участвовало в создании небольшого дисплея для грандиозного проекта - первого космического шаттла СССР "Буран". Монитор выдерживал критические нагрузки и работал в условиях вакуума. Опыт остался, поэтому и сегодня предприятие продолжает работу уже с Роскосмосом.