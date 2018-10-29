Комсомол сегодня отмечает вековой юбилей

Вековой юбилей сегодня отмечает вечно молодая организация. Комсомолу - сто лет. Молодёжное движение в ХХ веке было самым массовым. В одно время туда входили более 130 миллионов подростков. И хотя самого ВЛКСМ уже нет, его идеи живы под другими названиями.