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Комсомол сегодня отмечает вековой юбилей

Вековой юбилей сегодня отмечает вечно молодая организация. Комсомолу - сто лет. Молодёжное движение в ХХ веке было самым массовым. В одно время туда входили более 130 миллионов подростков. И хотя самого ВЛКСМ уже нет, его идеи живы под другими названиями.

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