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Кому выгодно расколоть постсоветское пространство, какие методы используются - в "Клубе редакторов"

Кому выгодно расколоть постсоветское пространство и какие методы для этого используются? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события недели. Саммит СНГ: в чем заключается сила Содружества? И почему Президент Беларуси так фундаментально стоит на стороне интеграции?

Вадим Елфимов, завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Беларуси:

"Наши страны разорвать на самом деле можно, но не нужно. Мы этого ни в коем случае не должны допустить. Поэтому наш Президент, как хранитель, как смотрящий в каком-то смысле за проектом СНГ, берегущий его для будущего, для всех наших народов, сыграл огромную роль. Сегодня мы увидели действительно несколько иную интерпретацию СНГ. Это уже сегодня какое-то действительно братское взаимодействие. Давайте посмотрим на те страны, которые вышли из СНГ. Они формально не вышли, но фактически их там нет: Украина и Грузия. Что с ними происходит? Дальше можно ничего не говорить. И Грузия сегодня возвращается. Сегодня осознание совершенной ошибки возвращает эту страну к пониманию реалистичности тех перспектив, которые закладываются в Содружестве Независимых Государств".

Новые подробности скандалов с визами в Польше и Чехии. Кто на самом деле породил миграционный кризис в европейской части континента? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов"

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