Кому больше всех нужен мир и кто может остановить кровопролитный военный конфликт в европейском регионе? Интервью Президента Беларуси

Кому больше всех нужен мир и кто может остановить кровопролитный военный конфликт в нашем регионе? Интервью Президента Беларуси украинской журналистке Диане Панченко. Разговор без запретных вопросов на самые острые темы. Какое будущее ждет наших южных соседей? А еще - что надо усвоить западным? Сильные аргументы в пользу мира. Не пропустите, будет очень интересно. Смотрите телеверсию интервью сегодня сразу после "Панорамы".



