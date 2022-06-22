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Кому был передан именной медальон погибшего воина в Великой Отечественной войне?

22 июня в Городке во время митинга-реквиема родственникам погибшего воина был передан именной медальон. Внучка и правнучка приехали из Челябинска, чтобы побывать на могиле своего солдата. Подробности в "Панораме".

В мемориальном комплексе "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы горы 22 июня прошел митинг-реквием. Здесь фашисты уничтожили около двух тысяч мирных граждан. Городокский район был оккупирован уже через две недели после начала Великой Отечественной. В боях за освобождение этого уголка белорусской земли погибли 25 тысяч советских воинов. Один из них - уроженец Брянской области Иван Лемза. Много лет он считался пропавшим без вести. Его останки обнаружили во время поисковых работ. Идентифицировать их удалось по именному медальону. 22 июня реликвию передали внучке и правнучке воина, которые приехали из Челябинска.

Он погиб здесь, служил он до 43-го года оказывается. Его считали с 41-го без вести пропавшим. Я считаю, что это нужное дело, которое проводят поисковики. Потом разыскивают родственников. Как бы вернулся солдат с войны- считается уже достойно.
Светлана Комлева, внучка Ивана Лемзы, жительница Челябинской области (Россия)

В годы Великой Отечественной войны в Городокском районе захватчики расстреляли, повесили, сожгли более 8 тысяч человек. 306 деревень были уничтожены частично или полностью. 13 населенных пунктов разделили судьбу Хатыни.

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